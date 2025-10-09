Disarmo di Hamas il messaggio dell' Idf e gli ostaggi | ecco quali sono i nodi dell' accordo annunciato da Trump

Ilgiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il diavolo si nasconde nei dettagli. Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 la fine del conflitto nella Striscia di Gaza (e il premio Nobel per la pace a Donald Trump ) è davvero a portata di mano. Eppure, riferiscono fonti informate sui negoziati ad Abc News, l'intesa annunciata nella notte italiana tra Israele e Hamas riguarda solo i primi passi dell'accordo quadro per la pace nell'exclave palestinese sostenuto dall'amministrazione Usa e non la totalità dei 20 punti annunciati dal tycoon la scorsa settimana. I punti critici. Stando alle fonti dell'emittente statunitense, i colloqui si sono infatti concentrati " quasi esclusivamente " su cosa sarebbe successo nei primi giorni e settimane dell'accordo e cioè il ritiro parziale di Israele da Gaza e lo scambio degli ostaggi, vivi e morti, con i prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

