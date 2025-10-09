Disagi per chiusura improvvisa di via Patri | Manca pianificazione e trasparenza

BRINDISI – Traffico in tilt e malcontento cittadino hanno raggiunto il culmine a Brindisi a seguito della chiusura improvvisa della strada per Patri, una delle vie cruciali per il collegamento tra il centro e la zona periferica. L’arteria, fondamentale per centinaia di automobilisti che ogni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: disagi - chiusura

Serata e notte di chiusura a Modena Nord, possibili disagi

Chiusura della galleria di Solofra: disagi e polemiche sul raccordo Avellino-Salerno

Chiusura Galleria Monte Pergola, traffico sul Raccordo Avellino-Salerno: disagi per gli automobilisti

Bacoli, chiusura dello Scalandrone: i disagi dei cittadini - facebook.com Vai su Facebook

Montignoso, chiude via Roma. Disagi alle Capanne. La protesta di Bertelloni - Esasperazione a Montignoso per la chiusura improvvisa di via Roma: i commercianti e i residenti di Capanne sono sul piede di guerra. Come scrive lanazione.it

Chiusa una strada principale per lavori, la furia dei residenti: "Nessun preavviso" - Il traffico veicolare, infatti, ne ha molto risentito e la parte di strada rimasta aperta è stata bloccata in poco tempo. Si legge su napolitoday.it