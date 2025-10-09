Roma, 9 ott. (AdnkronosLabitalia) - "I patronati hanno anche lamentato un'ulteriore esclusione con la riforma della disabilità. C'è una sperimentazione in corso, avviata a gennaio 2025 in un numero sempre maggiore di province e destinata a entrare a regime nel 2027. Pur riconoscendo lo sforzo di riforma, che vorrebbe semplificare l'iter, siamo molto preoccupati: la nuova procedura esclude di fatto la rete dei patronati dall'inoltro della domanda, relegandoci a una fase successiva. Questo significa che cittadine e cittadini, spesso persone fragili, malate o anziane, non potranno contare subito sul nostro supporto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Disabili, Pagliaro (Inca Cgil): "Per patronati ulteriore esclusione da riforma"