Disabili e problema casa fondi per 90 milioni
Il Governo italiano ha stanziato un nuovo investimento per favorire l’autonomia abitativa delle per sone con disabilità. La ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, a gennaio aveva dichiarato che 90 milioni di euro, assegnati dalla Commissione Europea al Fondo di Coesione e Sviluppo, sarebbero stati destinati alla ristrutturazione di immobili e appartamenti accessibili. Roberto Speziale, presidente di Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva eo Relazionale), ha accolto con favore questa iniziativa, sottolineando l’importanza di tali misure per consentire alle persone con disabilità di scegliere dove e con chi vivere, in linea con l’articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
