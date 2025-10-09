Diritti dei disabili il ' Progetto' di vita' al centro di un incontro

Forlitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diritti dei disabili al centro di un incontro. Sabato l’avvocata Nicol Cristoni, moderata da Francesca Capitelli di ComunicLab, affronterà un momento di formazione e confronto dedicato alla conoscenza del Progetto di Vita, un percorso che mette al centro i desideri, i bisogni e i diritti, per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: diritti - disabili

