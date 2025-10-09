Tempo di lettura: 2 minuti Una brutale aggressione è stata consumata nei confronti del responsabile della sede di Monteforte Irpino di Irpiniambiente, la società della Provincia di Avellino, che gestisce la raccolta dei rifiuti in Irpinia. Carmine Laudonia, 62 anni, è stato affrontato stamattina, intorno alle cinque, mentre usciva di casa, a Rione Aversa di Avellino, per andare al lavoro. Due uomini, con i volti nascosti dagli scaldacollo, lo hanno affrontato e picchiato utilizzando anche una spranga con la quale lo hanno colpito più volte alla testa. Non si è tratta di una rapina: alla vittima non è stato sottratto il borsello che aveva con sé né altri effetti personali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dirigente di Irpiniambiente pestato all’alba: indaga la Squadra Mobile