DIRETTA Mondiali Under 20 Usa-Italia 1-0 | inizio secondo tempo! LIVE

Calciomercato.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato.it vi offre il match dell’Estadio El Teniente’ tra gli statunitensi di Mitrovic e gli azzurrini di Nunziata in tempo reale L’ Italia Under 20 affronta i pari età degli Usa a Rancagua in una gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Una sfida di sola andata – che in caso di parità al 90esimo si protrarrà ai tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore – che sarà diretta dall’arbitro uruguaiano Tejera. Carmine Nunziata, ct dell’Italia Under 20 (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato gli azzurrini di Carmine Nunziata sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto del proprio girone con 4 punti conquistati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

diretta mondiali under 20 usa italia 1 0 inizio secondo tempo live

© Calciomercato.it - DIRETTA Mondiali Under 20, Usa-Italia 1-0: inizio secondo tempo! LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - mondiali

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è

LIVE Nuoto di fondo, 3 km knockout maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri per un nuovo alloro

diretta mondiali under 20Italia-Usa, diretta Mondiale U20: formazioni e risultato in tempo reale, chi vince va ai quarti - Gli azzurrini di ct Nunziata vicecampioni in carica sfidano i pari età americani negli ottavi di finale ... Scrive tuttosport.com

diretta mondiali under 20Dove vedere Italia-USA Under 20 oggi in tv: il Mondiale continua, diretta gratis e in chiaro degli azzurri - L'Italia affronta gli ottavi del Mondiale Under 20 di fronte agli azzurrini ci sono gli Stati Uniti: stasera match al via alle 21:30. Da goal.com

Cerca Video su questo argomento: Diretta Mondiali Under 20