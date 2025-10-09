Diplomazia non bandiere L’accordo di Gaza spiegato da Scurria

C’è un passaggio nel commento che Giorgia Meloni ha fatto sul piano di pace trumpiano per Gaza che è nevralgico per capire i termini della questione. Il lavoro conta più di bandiere e piazze. Lo pensa anche il vicecapogruppo di FdI al Senato, Marco Scurria, che analizza il piano con Formiche.net, passando in rassegna le fasi che ne hanno caratterizzato la nascita e le possibili interconnessioni con le altre partite che gravitano nel quadrante mediorientale, dove vari sono i soggetti che hanno offerto un contributo valoriale. Come far sì che l’accordo su Gaza sia il primo passo per porre davvero fine al conflitto? Occorre pazienza e altro lavoro, nella consapevolezza che è stato avviato un percorso, lungo e difficile, ma adesso sarà utile altra dedizione per comporre un quadro unitario. 🔗 Leggi su Formiche.net

