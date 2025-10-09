Diplomazia non bandiere L’accordo di Gaza spiegato da Scurria

Formiche.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un passaggio nel commento che Giorgia Meloni ha fatto sul piano di pace trumpiano per Gaza che è nevralgico per capire i termini della questione. Il lavoro conta più di bandiere e piazze. Lo pensa anche il vicecapogruppo di FdI al Senato, Marco Scurria, che analizza il piano con Formiche.net, passando in rassegna le fasi che ne hanno caratterizzato la nascita e le possibili interconnessioni con le altre partite che gravitano nel quadrante mediorientale, dove vari sono i soggetti che hanno offerto un contributo valoriale. Come far sì che l’accordo su Gaza sia il primo passo per porre davvero fine al conflitto? Occorre pazienza e altro lavoro, nella consapevolezza che è stato avviato un percorso, lungo e difficile, ma adesso sarà utile altra dedizione per comporre un quadro unitario. 🔗 Leggi su Formiche.net

diplomazia non bandiere l8217accordo di gaza spiegato da scurria

© Formiche.net - Diplomazia, non bandiere. L’accordo di Gaza spiegato da Scurria

In questa notizia si parla di: diplomazia - bandiere

diplomazia bandiere l8217accordo gazaDiplomazia, non bandiere. L’accordo di Gaza spiegato da Scurria - C’è un passaggio nel commento che Giorgia Meloni ha fatto sul piano di pace trumpiano per Gaza che è nevralgico per capire i termini della questione. Lo riporta formiche.net

Mobilitazione per Gaza. Bandiere e negozi chiusi: "Non siamo complici" - Di tutti quei pratesi che in un lunedì mattina di lavoro e scuola si sono armati di ombrello e bandiere per imboccare una direzione ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Diplomazia Bandiere L8217accordo Gaza