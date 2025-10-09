Diouf si racconta ad On Board | La mia famiglia è molto importante per me Ho un bel ricordo del gol alla Fiorentina

Inter News 24 Diouf si racconta ad On Board, su Dazn. Il centrocampista, appena arrivato in Italia dal Lens, ha parlato del suo ambientamento all’Inter. Su DAZN, nello spazio On Board realizzato con Betsson Sport, Andy Diouf si è potuto raccontare dopo il trasferimento all’Inter dal Lens, svelando la propria storia, il percorso calcistico e le prime impressioni a Milano. Nonostante abbia giocato solo 26 minuti in stagione, Diouf sta provando a guadagnarsi fiducia con il nuovo allenatore Cristian Chivu che ne aveva parlato così: « Andy ha bisogno di tempo, è l’ultimo arrivato. L’avevo premiato nella prima partita, appena arrivato dopo un giorno lo avevo fatto giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com

