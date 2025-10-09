Diouf Inter ancora tanti dubbi sul centrocampista! Operazione importante ma servono risposte

Internews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Diouf Inter, la sfida dell’inserimento tattico in nerazzurro. Il Corriere dello Sport analizza la sua situazione! Ecco cosa serve per diventare un punto fermo. La sosta del campionato offre all’ Inter l’occasione di lavorare sull’integrazione dei nuovi acquisti, tra cui Andy Diouf, francese arrivato in estate con grandi prospettive. Il test amichevole contro l’ Atletico Madrid a Bengasi sarà fondamentale per aiutare Chivu a inserire il giocatore nel nuovo progetto tecnico dei nerazzurri. Come spiega il Corriere dello Sport, Diouf, abituato a giocare in Ligue 1 in una mediana a due, dovrà adattarsi a diventare una mezzala in un centrocampo a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com

diouf inter ancora tanti dubbi sul centrocampista operazione importante ma servono risposte

© Internews24.com - Diouf Inter, ancora tanti dubbi sul centrocampista! Operazione importante, ma servono risposte

In questa notizia si parla di: diouf - inter

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Inter, ecco i muscoli a centrocampo: a un passo Andy Diouf del Lens. I dettagli

Clamoroso, Diouf è virtualmente dell’Inter: è lui il centrocampista scelto

diouf inter tanti dubbiDiouf: "Basilea, Ligue 1, Olimpiadi: ecco il mio percorso. E quando ho segnato alla Fiorentina..." - Andy Diouf si racconta nel format On Board, davanti a una serie di foto che raccontano la sua vita e la sua carriera. Si legge su msn.com

Inter, Diouf: “Mai avuto dubbi sulla scelta di questo club” - Le prime parole di Andy Diouf come nuovo giocatore dell’Inter: il centrocampista ha parlato della trattativa e le ambizioni con i nerazzurri Andy Diouf è un nuovo giocatore dell’Inter. Secondo gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Diouf Inter Tanti Dubbi