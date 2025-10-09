Diouf Inter ancora tanti dubbi sul centrocampista! Operazione importante ma servono risposte

Inter News 24 Diouf Inter, la sfida dell’inserimento tattico in nerazzurro. Il Corriere dello Sport analizza la sua situazione! Ecco cosa serve per diventare un punto fermo. La sosta del campionato offre all’ Inter l’occasione di lavorare sull’integrazione dei nuovi acquisti, tra cui Andy Diouf, francese arrivato in estate con grandi prospettive. Il test amichevole contro l’ Atletico Madrid a Bengasi sarà fondamentale per aiutare Chivu a inserire il giocatore nel nuovo progetto tecnico dei nerazzurri. Come spiega il Corriere dello Sport, Diouf, abituato a giocare in Ligue 1 in una mediana a due, dovrà adattarsi a diventare una mezzala in un centrocampo a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Diouf Inter, ancora tanti dubbi sul centrocampista! Operazione importante, ma servono risposte

In questa notizia si parla di: diouf - inter

