Dimmi La Verità | Francesca Pascale | Non sono una fan di Giorgia Meloni ma il Governo è nel giusto

Ecco #DimmiLaVerità del 9 ottobre 2025. Ospite Francesca Pascale. L'argomento del giorno è: "Gaza, Flotilla, Francesca Albanese, diritti civili, politica e preziosi ricordi del presidente Berlusconi". A Dimmi La Verità con Francesca Pascale parliamo di Gaza, diritti civili, politica e di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Francesca Pascale: «Non sono una fan di Giorgia Meloni ma il Governo è nel giusto»

