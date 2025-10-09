Inter News 24 Le parole di Federico Dimarco, esterno dell’Inter, sul momento dell’Italia in vista della sfida contro Israele. Tutti i dettagli. Federico Dimarco, esterno sinistro dell’ Inter e dell’ Italia, ha rilasciato un’intervista a Rai Sport in vista del prossimo impegno degli azzurri contro Israele. Il giocatore ha analizzato il momento del gruppo di Gattuso, sottolineando l’importanza delle prossime sfide per consolidare identità, entusiasmo e centrare la qualificazione al Mondiale 2026. QUALIFICAZIONI MONDIALI – Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite poi tra Norvegia e Israele non si sa cosa può succedere. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco: «L’Italia deve andare al Mondiale, dobbiamo vincerle tutte. Gattuso ci ha trasmesso una cosa»