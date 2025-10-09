Dimarco elogia Gattuso | Persona schietta che ci sta trasmettendo il senso di appartenenza Mondiale? Siamo l’Italia dobbiamo fare solo questa cosa

Juventusnews24.com | 9 ott 2025

Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha parlato a pochi giorni dalla sfida contro l’Estonia: le sue dichiarazioni. Dalle frequenze di Rai Sport, Federico Dimarco, esterno dell’Inter e punto fermo della Nazionale in cui sono presenti anche calciatori della Juve come Cambiaso e Locatelli, lancia un messaggio forte e chiaro in vista dei prossimi, cruciali impegni per le qualificazioni al Mondiale 2026. Con la squadra azzurra chiamata a un finale di girone senza errori, il giocatore nerazzurro ha sottolineato la determinazione e l’obbligo del gruppo di centrare il traguardo. PAROLE – « Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

dimarco elogia gattuso personaDimarco: “L’Italia deve andare al Mondiale in qualunque modo. Gattuso…” - Le parole dell'esterno nerazzurro Dimarco che giocherà con l'Italia nelle gare con Estonia e Israele ai microfoni del TG1 ... Segnala msn.com

dimarco elogia gattuso personaDimarco alla Rai : "Dobbiamo vincerle tutte e farci trovare pronti. Gattuso trasmette senso di appartenenza" - Federico Dimarco, esterno dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport in vista dei prossimi impegni della Nazionale: “Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, ... Da msn.com

