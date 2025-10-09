Dimarco elogia Gattuso | Persona schietta che ci sta trasmettendo il senso di appartenenza Mondiale? Siamo l’Italia dobbiamo fare solo questa cosa
Dimarco, esterno dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha parlato a pochi giorni dalla sfida contro l’Estonia: le sue dichiarazioni. Dalle frequenze di Rai Sport, Federico Dimarco, esterno dell’Inter e punto fermo della Nazionale in cui sono presenti anche calciatori della Juve come Cambiaso e Locatelli, lancia un messaggio forte e chiaro in vista dei prossimi, cruciali impegni per le qualificazioni al Mondiale 2026. Con la squadra azzurra chiamata a un finale di girone senza errori, il giocatore nerazzurro ha sottolineato la determinazione e l’obbligo del gruppo di centrare il traguardo. PAROLE – « Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
