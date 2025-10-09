Dimarco dal ritiro della Nazionale | Dobbiamo vincerle tutte Gattuso? È una persona…

Dimarco. Federico Dimarco, esterno dell’ Inter, ha parlato a RaiSport in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali: “ Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele non si sa cosa può succedere “. Il calciatore ha sottolineato l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione, ricordando che l’obiettivo principale resta sempre la qualificazione. “ Noi dobbiamo essere pronti e farci trovare lì dietro “, ha aggiunto Dimarco, ribadendo come l’Italia debba affrontare ogni sfida con il massimo impegno: “Siamo l’Italia e dobbiamo qualificarci ai Mondiali, in qualunque modo”, ha concluso, mostrando la sua determinazione a contribuire al successo della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it