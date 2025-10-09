Inter News 24 L’esterno dell’Inter e della Nazionale Italiana, Federico Dimarco, ha parlato così del nuovo ciclo col ct Gattuso e dei migliori al mondo nel suo ruolo. Dal ritiro di Coverciano, Federico Dimarco, punto di forza dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha espresso parole di grande stima per il suo nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso. L’esterno sinistro ha descritto l’ex campione del mondo come una persona schietta, capace di trasmettere un forte senso di appartenenza e di aiutare i giocatori anche a livello personale. Dimarco ha sottolineato di apprezzare particolarmente la grinta e il carattere che Gattuso, come faceva da calciatore, sta infondendo nel gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco alla Rai: «Theo Hernandez e Nuno Mendes tra i migliori terzini al mondo, ecco cosa mi chiede Gattuso»