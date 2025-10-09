Dilexi Te la prima Esortazione Apostolica di Papa Leone XIV

Tv2000.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblicata ‘Dilexi te’, la prima esortazione apostolica sull’amore verso i poveri di Papa Leone XIV: un lavoro iniziato da Papa Francesco sul tema del servizio ai poveri. Servizio di Cristiana Caricato  TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

