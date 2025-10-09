Digitale adozione di tecnologie innovative | bandi europei per 204 milioni di euro
La Commissione europea ha pubblicato bandi per la presentazione di progetti per l’assegnazione di fondi Ue per un valore complessivo di poco più di 204 milioni di euro per promuovere la diffusione e l’adozione di tecnologie digitali innovative in tutta Europa. I nove bandi del Programma Europa Digitale si concentrano sullo sfruttamento del potenziale dell’intelligenza artificiale e dei big data, sul completamento della rete degli hub europei per l’innovazione digitale, sull ‘implementazione del portafoglio di identità digitale dell’Ue, sull’innovazione nel settore automobilistico, sul sostegno alle competenze digitali e sull’implementazione di soluzioni digitali per il settore pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: digitale - adozione
Pronto a ripartire il Gruppo di Lavoro “Aeroporti” di IBIMI buildingSMART Italia! Dopo il primo ciclo avviato nel 2023, il percorso prosegue con nuovi obiettivi e attività strategiche per accompagnare la trasformazione digitale del settore aeroportuale e l’adozione - facebook.com Vai su Facebook
Al via la campagna per il “Bonus Nuovi Nati”: 1000 Euro per bambini nati o adottati nel biennio 2025-2026 Come presentare la domanda all'INPS entro 120 giorni dalla nascita o adozione del minore, e i limiti ISEE da rispettare https://gdc.ancidigitale.it/al- - X Vai su X
Lazio: al via "Bando Voucher Digitalizzazione PMI 2025" - La Regione Lazio ha pubblicato il nuovo Avviso pubblicodedicato ai Voucher per la digitalizzazione PMI – II Edizione 2025. impresacity.it scrive
Il Comune di Napoli accelera sulla trasformazione digitale: cosa cambierà per i cittadini - Prevista anche l’adozione di tecnologie innovative basate su intelligenza artificiale e la realizzazione di una piattaf ... Segnala napolitoday.it