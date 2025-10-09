Digitale adozione di tecnologie innovative | bandi europei per 204 milioni di euro

La  Commissione europea  ha pubblicato bandi per la presentazione di  progetti per l’assegnazione di fondi Ue per un valore complessivo di poco più di 204 milioni di euro  per promuovere la diffusione e l’adozione di  tecnologie digitali innovative in tutta Europa. I nove bandi del Programma Europa Digitale si concentrano sullo  sfruttamento del potenziale dell’intelligenza artificiale e dei big data,  sul completamento della rete degli hub europei per l’innovazione digitale, sull ‘implementazione del portafoglio di identità digitale dell’Ue, sull’innovazione nel settore automobilistico, sul sostegno alle competenze digitali e sull’implementazione di soluzioni digitali per il settore pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

