Difesa Inter il budget per gennaio verso il reparto arretrato? L’analisi in vista della sessione invernale

Secondo il Corriere dello Sport, l' Inter dispone di un tesoretto di circa 20-25 milioni di euro da investire nella finestra di mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare la rosa in base alle necessità emerse dall'inizio della stagione. Ad agosto, la società aveva rinunciato a un ultimo innesto per mancanza di un profilo adatto sia tecnicamente sia economicamente. La priorità iniziale era un difensore, utile per gestire un reparto con età media elevata e per anticipare il ricambio previsto nel 2026.

