Dietro lo striscione con lo slogan che inneggiava al raid di Hamas ai cortei di Roma c' era un uomo vicino alle Br
Dietro lo striscione con lo slogan che inneggiava al raid di Hamas ai cortei di Roma c'era un uomo vicino alle Br - La polizia individua l'uomo che il 4 ottobre sventolava il cartellone “7 ottobre: Giornata della resistenza palestinese - ilfoglio.it scrive