Dietro l’accordo tra Hamas e Israele Il reale piano di Trump | Frenare Israele e portare dentro Gaza i suoi nemici – Il videocommento di Dario Fabbri

«La pace in Medio Oriente? Decisamente no. La risoluzione della questione palestinese? Ancora meno. Un possibile cessate il fuoco a Gaza? Speriamo». Cosa sta succedendo nella Striscia lo analizza il direttore di Domino, Dario Fabbri. «La svolta – spiega – risale al 9 settembre passato, quando Israele in barba a ogni pudore ha centrato in pieno il territorio qatarino, laddove era presente una delegazione di Hamas con i mediatori qatarini, per un ordine del giorno fissato dagli Usa e a un tiro di schioppo dalla base americana di Al Udeid, la più importante in zona». Il fallo del bombardamento in Iran e quel piano costruito per Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Gaza, accordo tra Hamas e Israele: cosa prevede la prima fase. E quali i nodi ancora da sciogliere del piano di Trump - L’intesa è arrivata nella notte ed è stata annunciata direttamente da Donald Trump: Israele e Hamas hanno raggiunto l’accordo a Sharm el Sheik. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cosa prevede la prima fase dell'accordo su Gaza firmato da Hamas e Israele - L'accordo su Gaza entra in vigore dopo l'ok del parlamento israeliano prevista per il 10 ottobre. Da wired.it