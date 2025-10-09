Diego Lopez Juve, si stringe il cerchio per la scelta: l’italiano è il grande favorito, ma il profilo internazionale resta un’opzione valida. La caccia all’uomo mercato è entrata nella sua fase decisiva. La Juventus stringe il cerchio per il ruolo di nuovo Direttore Sportivo e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, un nome su tutti avrebbe scalato le gerarchie, diventando il grande favorito: quello di Marco Ottolini. L’attuale DS del Genoa è ampiamente in pole position, ma la pista estera non è ancora tramontata del tutto. Nuovo DS Juve: il duello finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Diego Lopez Juve, non è ancora detta l'ultima parola per il ds: Comolli continua a monitorarlo, cosa potrebbe succedere. Lo scenario