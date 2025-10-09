Diego Lopez Juve non è ancora detta l’ultima parola per il ds | Comolli continua a monitorarlo cosa potrebbe succedere Lo scenario

Diego Lopez Juve, si stringe il cerchio per la scelta: l’italiano è il grande favorito, ma il profilo internazionale resta un’opzione valida. La caccia all’uomo mercato è entrata nella sua fase decisiva. La  Juventus  stringe il cerchio per il ruolo di nuovo Direttore Sportivo e, secondo le ultime indiscrezioni riportate da  La Gazzetta dello Sport, un nome su tutti avrebbe scalato le gerarchie, diventando il grande favorito: quello di  Marco Ottolini. L’attuale DS del  Genoa  è ampiamente in pole position, ma la pista estera non è ancora tramontata del tutto. Nuovo DS Juve: il duello finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

diego lopez juve 232Diego Lopez Juve, possibile svolta nella corsa al nuovo direttore sportivo: Comolli può accelerare per l’ex Lens e Bordeaux. Novità - Diego Lopez Juve, un profilo globale per il mercato: Comolli conosce bene lo spagnolo, apprezzato per la sua fitta rete di contatti Sfumata la pista che portava a Rui Braz, la Juventus valuta le alter ... Secondo juventusnews24.com

Massara sfida Diego Lopez: &#232; caccia al ds Juve. E serve un altro allenatore - Sta prendendo forma la nuova struttura dirigenziale della Juventus: nelle prossime ore verranno ufficializzate le posizioni di Damien Comolli e Giorgio Chiellini all’interno dell’organigramma ... Lo riporta tuttosport.com

