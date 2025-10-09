Un luogo sconosciuto. O quasi. Se non per qualche rara iniziativa scolastica. Possibile? In realtà alcuni teatri stanno lavorando molto in questa direzione. Anche e soprattutto a Milano. Con buoni risultati, specie sui giovanissimi. Ma più complessivamente si osserva una tendenza preoccupante nel settore: la partecipazione culturale degli italiani fra i 16 e i 29 anni è sotto la media europea, con il divario a crescere nella fascia 25-54. Un segnale di povertà educativa. Che ha spinto Fondazione Cariplo a lanciare “ The Youth Club “, un progetto per avvicinare i ragazzi alle arti e allo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dieci teatri per riportare in sala i ragazzi