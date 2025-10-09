Dieci mesi fa la romantica proposta a Londra Ma da allora l' influencer non aveva più fatto sapere molto sulle imminenti nozze con Goffredo Cerza

Iodonna.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a data l’ha finalmente cerchiata in rosso: 4 luglio 2026. È questo il giorno in cui Aurora Ramazzotti convolerà a nozze con Goffredo Cerza. Sono passati molti mesi dalla proposta romantica a Londra e dalla gioia immensa per la nascita del piccolo Cesare. Ora, la coppia ha finalmente sciolto le riserve, annunciando via social il giorno del loro “sì”. Tra l’emozione palpabile e la tipica, dolcissima «ansietta» da preparativi, l’influencer ha condiviso con i suoi follower i primi, fondamentali tasselli del grande evento, svelando un dietro le quinte fatto di scelte difficili e felicità incontenibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dieci mesi fa la romantica proposta a londra ma da allora l influencer non aveva pi249 fatto sapere molto sulle imminenti nozze con goffredo cerza

© Iodonna.it - Dieci mesi fa, la romantica proposta a Londra. Ma, da allora, l'influencer non aveva più fatto sapere molto sulle imminenti nozze con Goffredo Cerza

In questa notizia si parla di: dieci - mesi

Bambino morto a dieci mesi per l'aorta recisa al Regina Margherita di Torino: condannato anche l'anestesista

I dieci mesi di Stephen Colbert

Stipendi, quali sono aumentati? Salari a +3,5%. Gli aumenti dall'industria alle forze dell'ordine e i ministeri. In sei mesi dieci rinnovi di contratti

Cerca Video su questo argomento: Dieci Mesi Fa Romantica