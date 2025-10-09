L a data l’ha finalmente cerchiata in rosso: 4 luglio 2026. È questo il giorno in cui Aurora Ramazzotti convolerà a nozze con Goffredo Cerza. Sono passati molti mesi dalla proposta romantica a Londra e dalla gioia immensa per la nascita del piccolo Cesare. Ora, la coppia ha finalmente sciolto le riserve, annunciando via social il giorno del loro “sì”. Tra l’emozione palpabile e la tipica, dolcissima «ansietta» da preparativi, l’influencer ha condiviso con i suoi follower i primi, fondamentali tasselli del grande evento, svelando un dietro le quinte fatto di scelte difficili e felicità incontenibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dieci mesi fa, la romantica proposta a Londra. Ma, da allora, l'influencer non aveva più fatto sapere molto sulle imminenti nozze con Goffredo Cerza