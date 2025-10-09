Diciotto dosi di cocaina e 4.000 euro in contanti Quarantunenne arrestata

Cocaina e 4mila euro in contanti. Li hanno trovati i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Borgo Panigale l’altro giorno, quando hanno arrestato una quarantunenne italiana, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio che ha portato all’arresto della donna è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’attività, i militari, notando movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della donna, hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno della casa, dove nella disponibilità della quarantunenne è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, per la precisione circa 35 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi, oltre alla somma in contanti di circa 4mila euro e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diciotto dosi di cocaina e 4.000 euro in contanti. Quarantunenne arrestata

In questa notizia si parla di: diciotto - dosi

A passeggio con 18 dosi di cocaina in tasca: arrestato per spaccio http://ow.ly/Jwnc106nSkf [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

A passeggio con 18 dosi di cocaina in tasca: arrestato per spaccio http://ow.ly/Jwnc106nSkf [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X

Taranto, due arresti a Talsano e a Salinella: sequestrate dosi di cocaina e un migliaio di munizioni - In manette due tarantini di 38 e 59 anni, ritenuti entrambi presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Sorpreso con dosi di cocaina. Insospettabile a processo - Lo avevano trovato con addosso undici dosi di cocaina pronte per esser spacciate e, dopo la successiva perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto un piccolo bazar della droga nella sua abitazione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it