Diciottenne in manette | aveva fatto di un appartamento confiscato alla camorra la sua base di spaccio

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi 9 ottobre la polizia ha arrestato un 18enne di Torre Annunziata con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra, furto di energia elettrica e violazione di sigilli.Gli agenti del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

