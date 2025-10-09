Diciottenne in manette | aveva fatto di un appartamento confiscato alla camorra la sua base di spaccio
Nella giornata di oggi 9 ottobre la polizia ha arrestato un 18enne di Torre Annunziata con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di munizionamento per arma comune da sparo e da guerra, furto di energia elettrica e violazione di sigilli.Gli agenti del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
