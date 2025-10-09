Di Marco Pd sulla Asl costituita parte civile | Un pasticcio normativo il direttore generale dovrebbe essere già decaduto
Di Marco su costituzione parte civile Asl di Pescara: «Un pasticcio normativo. Il direttore generale dovrebbe essere già decaduto per via del conflitto interno innescato dalla delibera. Pronta lettera per Marsilio, revisori dei conti della Regione e Anac».È quanto dice Antonio Di Marco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
La #Asl di Pescara si è costituita parte civile contro il proprio Direttore generale, eppure lui è ancora al suo posto, continua a firmare #delibere e a prendere decisioni. Ci chiediamo come possa tutto questo essere compatibile con la legge che dice esattamente - facebook.com Vai su Facebook
ASL PESCARA: DI MARCO, “DG DOVREBBE ESSERE GIA’ DECADUTO, LETTERA A MARSILIO, REVISORI E ANAC” - PESCARA – “Chiederò la riunione di una Commissione Vigilanza sulla situazione venutasi a creare alla Asl di Pescara con la costituzione in giudizio dell’Azienda contro il suo attuale direttore general ... Si legge su abruzzoweb.it
