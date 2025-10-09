Di László Krasznahorkai premio Nobel per la Letteratura 2025 e maestro dell' apocalisse devi assolutamente leggere questi 5 libri

Preparati subito, perché tutti da oggi cercheranno i libri di László Krasznahorkai, 71 anni, ungherese di Gyula. Autore dalle frasi lunghe quanto un assedio medievale, è il premio Nobel per la Letteratura 2025 nonché lo scrittore che ha trasformato la fine del mondo in un genere letterario a sé. L'Accademia di Svezia lo premia per "un'opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte".

