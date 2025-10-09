Di Gennaro sicuro | L’Inter è ancora la squadra più forte su Pio Esposito dico questo

Inter News 24 Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Antonio Di Gennaro ha parlato a News.Superscommesse.it del momento dell’ Inter e della lotta scudetto. INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – C’è da premettere che l’Inter è la squadra con l’organico più forte di questo campionato. L’ho vista sia a Cagliari che contro la Cremonese e mi è sembrata in ascesa sulla qualità del gioco espresso, ma anche nella capacità di andare ad aggredire e dominare l’avversario. Per quanto riguarda gli attaccanti, sia Lautaro Martínez che Thuram restano gli attaccanti di riferimento di questa squadra, anche se Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro di questa squadra e anche della nostra Nazionale; è cresciuto molto e anche in fretta, questo può rendere più facile la vita a Chivu nelle scelte. 🔗 Leggi su Internews24.com

