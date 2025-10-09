Di Gennaro sicuro | L’Inter è ancora la squadra più forte su Pio Esposito dico questo
Inter News 24 Le parole di Antonio Di Gennaro, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Antonio Di Gennaro ha parlato a News.Superscommesse.it del momento dell’ Inter e della lotta scudetto. INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO – C’è da premettere che l’Inter è la squadra con l’organico più forte di questo campionato. L’ho vista sia a Cagliari che contro la Cremonese e mi è sembrata in ascesa sulla qualità del gioco espresso, ma anche nella capacità di andare ad aggredire e dominare l’avversario. Per quanto riguarda gli attaccanti, sia Lautaro Martínez che Thuram restano gli attaccanti di riferimento di questa squadra, anche se Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro di questa squadra e anche della nostra Nazionale; è cresciuto molto e anche in fretta, questo può rendere più facile la vita a Chivu nelle scelte. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: gennaro - sicuro
Dosi e Ricetta: https://blog.giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/spaghetti-alla-gennaro/ - facebook.com Vai su Facebook
Gentile ministro Piantedosi, ogni mese quante volte viene usato il #taser in Italia? Su chi viene usato? Quante volte ci sono conseguenze? Sono sicuro che sulla sua scrivania questi dati ci siano, ma un morto di Taser ogni 15 giorni in Italia, converrà, genera al - X Vai su X