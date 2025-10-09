Di corsa da Asti a Perugia la marcia per la pace fa tappa ad Arezzo
Da San Damiano d’Asti ad Assisi con tappa intermedia ad Arezzo per consegnare capi in maglia al reparto di neonatologia dell’ospedale San Donato. La corsa del podista astigiano, Maurizio Ghiberti, verso la Marcia della Pace Perugia-Assisi del prossimo 11 ottobre si ferma per qualche ora al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
