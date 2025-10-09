DG Bianchini | Lavoriamo per regalare esperienze esclusive ai nostri tifosi
Le parole del DG dell’Area Business all’evento “Napoli Immersive Experience”. Il DG dell’Area Business del Napoli Tommaso Bianchini, ha rilasciato alcune dichiarazioni per l’inaugurazione presso . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: bianchini - lavoriamo
Pasquale Bianchini Architetto - facebook.com Vai su Facebook
DG Bianchini: “Lavoriamo per regalare esperienze esclusive ai nostri tifosi” - Le parole del DG dell'Area Business all'evento "Napoli Immersive Experience". Riporta forzazzurri.net