Dexter | Resurrection | Michael C Hall annuncia la seconda stagione
La serie Dexter: Resurrection tornerà su Paramount+ per una seconda stagione, ora è ufficiale. L’annuncio del rinnovo per una nuova stagione è arrivato questa mattina, ed a confermarlo è stato lo stesso Michael C. Hall attraverso un breve video-annuncio diffuso sul canale Youtube di Paramount+. I nuovi episodi sono attualmente in fase di scrittura. Guardate il video-annuncio di Michael C. Hall qui Altre informazioni su Dexter: Resurrection. La serie Dexter: Resurrection è stata creata e prodotta dal candidato agli Emmy® Clyde Phillips, e vede protagonista Michael C. Hall (DEXTER®, Six Feet Under), vincitore di un SAG Award e di un Golden Globe®, nel ruolo iconico di Dexter Morgan. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
