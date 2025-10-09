Dexter | Resurection – UFFICIALE Michael C Hall conferma la seconda stagione!

Il serial killer preferito dai fan è pronto a tornare! Michael C. Hall ha rotto il silenzio per confermare ufficialmente ciò che molti speravano: Dexter: Resurrection Stagione 2 è in fase di sviluppo attivo. Nonostante le recenti incertezze nel franchise di Dexter, in particolare dopo la cancellazione della serie prequel Original Sin, questo annuncio formale da parte dell’attore stesso rassicura i fan e garantisce la continuazione della saga. Il ritorno a sorpresa di Dexter Morgan. Il franchise di Dexter ha una storia di grandi ritorni. Dopo aver debuttato alla fine degli anni 2000 e aver dominato Showtime per otto stagioni, la serie si è conclusa con un finale controverso. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

