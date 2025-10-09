Inter News 24 Le parole di Marie Detruyer, calciatrice dell’Inter Women, dopo il buon inizio di stagione della formazione nerazzurra. I dettagli. Marie Detruyer ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women contro il Vllaznia, travolto con un netto 7-0. VITTORIA IN EUROPA – Penso che abbiamo fatto davvero bene, soprattutto nel primo tempo, in cui abbiamo segnato quattro gol. Anche nel secondo tempo siamo andate bene, anche se a volte la qualità deve ancora essere un po’ più alta. Nel complesso, però, è stata davvero un’ottima prestazione da parte della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Detruyer sicura: «Quest’anno siamo più forti, ora dobbiamo farci perdonare una cosa»