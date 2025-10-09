Detenuto si laurea a 70 anni | la tesi è sulle guerre nel mondo

Il nome sul libretto è quello di F.G., detenuto presso la Casa di Reclusione “Calogero di Bona - Ucciardone” di Palermo. Quello che ha discusso nell’aula magna dell’Università di Palermo è un percorso di studi triennale in Studi Globali, Storia, Politiche, Culture. La tesi si intitola: “La guerra, le nuove guerre. e la Pace?”, ed è stata seguita dal professor Tommaso Baris. Il voto finale è stato 110 e lode. La storia viene raccontata in un comunicato apparso sul sito stesso dell'Università di Palermo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it