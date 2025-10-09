Detassazione della tredicesima | ecco di quanto aumenta lo stipendio
Meno tasse sulla tredicesima. Il governo sta valutando di inserire nella Legge di Bilancio (in arrivo la prossima settimana) la detassazione della mensilità che arriva a dicembre a dipendenti e pensionati. L’idea, spinta da Forza Italia e accolta con prudenza dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rientra nell’obiettivo di alleggerire la pressione fiscale sul lavoro, restituendo potere d’acquisto alle famiglie e spingere i consumi di fine anno. Tredicesima detassata vorrebbe dire più soldi per i lavoratori. Ma la tredicesima, oggi, genera circa 14,5 miliardi di gettito fiscale per lo Stato. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: detassazione - tredicesima
Tajani, 'si può pensare a detassazione della tredicesima'
Tajani, 'si può pensare a detassazione della tredicesima'
Stipendi, Tajani: “Possibile detassazione della tredicesima”
Tredicesima detassata, il Governo valuta: più soldi in busta paga a Natale • Il Governo studia la detassazione della tredicesima mensilità: esenzione Irpef, imposta sostitutiva o riduzione aliquota. Impatto sui consumi e conti pubblici. Il post Tredic… https://bit.ly/ - X Vai su X
Tredicesima, ipotesi detassazione in Manovra: cosa cambia? Le simulazioni per fasce di reddito >> https://buff.ly/RYvttsO - facebook.com Vai su Facebook
Tredicesima, ipotesi detassazione in Manovra: le simulazioni per fasce di reddito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tredicesima, ipotesi detassazione in Manovra: le simulazioni per fasce di reddito ... Da tg24.sky.it
Detassazione tredicesima: buste paga più ricche nel 2026 - Pacchetto Lavoro in Manovra 2026; analisi delle sue ipotesi di detassazione tredicesima e dei relativi effetti economici in busta paga per i lavoratori. Riporta msn.com