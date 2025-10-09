Detassazione della tredicesima | ecco di quanto aumenta lo stipendio

Meno tasse sulla tredicesima. Il governo sta valutando di inserire nella Legge di Bilancio (in arrivo la prossima settimana) la detassazione della mensilità che arriva a dicembre a dipendenti e pensionati. L’idea, spinta da Forza Italia e accolta con prudenza dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rientra nell’obiettivo di alleggerire la pressione fiscale sul lavoro, restituendo potere d’acquisto alle famiglie e spingere i consumi di fine anno. Tredicesima detassata vorrebbe dire più soldi per i lavoratori. Ma la tredicesima, oggi, genera circa 14,5 miliardi di gettito fiscale per lo Stato. 🔗 Leggi su Panorama.it

