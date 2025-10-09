Deschamps | Fischi a Rabiot? Adrien è grande e vaccinato ci è abituato

Domani la Francia di Deschamps affronterà l'Azerbaijan alle ore 20:45: le parole del CT dei Bleus su Adrien Rabiot; centrocampista del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rabiot sommerso dai fischi in Nazionale. Deschamps si infuria

Deschamps sui fischi a Rabiot: “Inaccettabile, è un giocatore della Francia”

I fischi di Parigi, le parole di Deschamps, lo sprint per dire sì ad Allegri: Rabiot, che settimana

deschamps fischi rabiot adrienParigi fischierà Rabiot? Deschamps: "È grande e vaccinato ma non dovrebbe accadere" - Nella giornata di domani la Francia scenderà in campo a Parigi per la gara di Qualificazione ai Mondiali 2026: avversaria di serata (calcio di inizio ore 20. Si legge su milannews.it

deschamps fischi rabiot adrienDeschamps: "Rabiot al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui" - Il ct della Francia Didier Deschamps, nella consueta conferenza stampa da Clairefontaine, ha parlato anche di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. Secondo milannews.it

