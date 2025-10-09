Depressione post-partum | screening e supporto psicologico in tutti i consultori lecchesi

Una donna su nove sviluppa depressione post-partum. Numeri che hanno spinto l'Asst di Lecco ad attivare un programma territoriale di prevenzione e cura, ora esteso a tutti e nove i consultori della provincia dopo una fase di sperimentazione centralizzata sul consultorio cittadino. Il progetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: depressione - post

Javier Bardem parla della depressione post partum di Penélope Cruz con la massima delicatezza

Scatti inediti su Instagram e un lungo post senza filtri. L'influencer racconta la depressione post parto e la rinascita negli ultimi mesi

“Ero messa davvero male… Inventavo dolori perché si sa, lo stato mentale ti porta anche a dolori fisici”: Chiara Nasti in lacrime racconta la depressione post partum

Crotone: depressione post partum, i consigli alle mamme Visita il sito [www.rticalabria.tv] | RTI Calabria - facebook.com Vai su Facebook

La nascita di Anna, la depressione post-partum e l’amore tradito del cane Mirtilla - La storia di @Valeria_Randone per @lazampa su @LaStampa @repubblica - X Vai su X

Depressione post partum, il lato oscuro della maternità nel nuovo film di Jennifer Lawrence - «Come madre, è stato davvero difficile separare ciò che avrei fatto io da ciò che avrebbe fatto lei. Si legge su iodonna.it

“Screening per depressione alle donne in gravidanza”: le nuove raccomandazioni dell’ISS - ISS, dal 2011 al 2019 il suicidio è stato la prima causa di morte materna in Italia entro un anno dal termine della gravidanza. repubblica.it scrive