Depressione e uso di antidepressivi in ??gravidanza | un tema delicato quanto importante
Si parla spesso di depressione, postpartum o in gravidanza, ma quasi esclusivamente con quell’ atteggiamento tipico di scarsa empatia nei confronti di persone che soffrono. Con l’aggravante, in questo caso, che si tratta di donne, in gravidanza e con problemi di salute mentale. Per questo si tende a focalizzare l’attenzione solamente sugli esiti avversi della depressione, nella speranza che parlarne possa risultare utile per prevenire questa malattia. Se il tentativo di aiutare le donne in gravidanza e le neomamme a non cadere in depressione è lodevole e necessario, è altrettanto importante non stigmatizzare o ignorare coloro che ricorrono all’ uso degli antidepressivi in gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: depressione - antidepressivi
Parla Mario Ocone, il figlio di Salvatore, l’uomo di Paupisi accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e di essersi accanito sui figli. «Papà non aveva mai dato segni di violenza, prendeva farmaci antidepressivi» - facebook.com Vai su Facebook
Depressione e uso di antidepressivi in gravidanza: un tema delicato quanto importante - Ecco cosa dicono gli studi scientifici più recenti. Si legge su gravidanzaonline.it
Psicofarmaci e gravidanza. A cura del Dott. Angelo Mercuri - Assumere psicofarmaci in gravidanza: una tendenza in aumento ma i rischi sono molti. Segnala lavocedivenezia.it