Depressione e uso di antidepressivi in ??gravidanza | un tema delicato quanto importante

Si parla spesso di depressione, postpartum o in gravidanza, ma quasi esclusivamente con quell’ atteggiamento tipico di scarsa empatia nei confronti di persone che soffrono. Con l’aggravante, in questo caso, che si tratta di donne, in gravidanza e con problemi di salute mentale. Per questo si tende a focalizzare l’attenzione solamente sugli esiti avversi della depressione, nella speranza che parlarne possa risultare utile per prevenire questa malattia. Se il tentativo di aiutare le donne in gravidanza e le neomamme a non cadere in depressione è lodevole e necessario, è altrettanto importante non stigmatizzare o ignorare coloro che ricorrono all’ uso degli antidepressivi in gravidanza. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Depressione e uso di antidepressivi in ??gravidanza: un tema delicato quanto importante

