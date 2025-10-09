Denuncia alla Cpi ecco perché Meloni e i ministri temono la Corte E perché la premier mente quando afferma che si tratti di un unicum…

Ha scelto la doppia comparsata nel salotto dell’amico Bruno Vespa, Cinque Minuti e Porta a Porta, Giorgia Meloni per rivelare al mondo di essere stata denunciata alla Corte Penale Internazionale (CPI) per “concorso in genocidio“, insieme ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto e all’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani. Nel monologo impregnato del solito vittimismo, rigorosamente senza contraddittorio, la premier, riferendosi alla denuncia, ha anche aggiunto: “ Credo non esista un altro caso al mondo di una denuncia del genere ”. Una menzogna, come vedremo, tuttavia stavolta la preoccupazione della presidente del Consiglio, potrebbe avere più di una giustificazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

