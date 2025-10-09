Dentro la villa di Taylor Swift a Rhode Island tra folklore architettura e nozze da favola
Immersa tra il mare e il cielo, sulla sommità di Watch Hill, Rhode Island, s’innalza una villa che per molti è già leggenda. Conosciuta un tempo come Holiday House, oggi è la residenza estiva di Taylor Swift: non un semplice rifugio, ma un palcoscenico simbolico che intreccia musica, storia, mito e architettura. Un’immagine costruita, un’immagine vissuta. Taylor Swift non ha scelto questa casa per caso. La proprietà di Rhode Island è molto più di una villa affacciata sull’oceano: è il cuore di una vera e propria narrazione. La cantante ne ha fatto il fulcro del brano The Last Great American Dynasty, tratto dall’album Folklore (2020), una delle canzoni più narrative e cinematografiche della sua discografia. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: villa - taylor
Villa Estea. Taylor Swift · Shake It Off. Un matrimonio che attraversa i confini e torna alle radici. Gabriella ed Ethan, da Reading a Villa Estea, per un “sì” con vista mare e il tocco speciale del nonno scozzese che ha accompagnato la sposa. . . . #villaestea #dest - facebook.com Vai su Facebook
Duran Duran in Sicilia per le nozze di Atlanta, figlia di John Taylor: il soggiorno all'Hotel Signum, gli ospiti illustri e la cucina stellata - X Vai su X
Taylor Swift vuole trasformare la sua villa in un monumento storico - Oltre a essere tra le celebrity più amate e pagate al mondo e oltre a essere una delle star più seguite di Instagram l'ex reginetta del country ancora una volta ... Lo riporta it.blastingnews.com
Taylor Swift e Travis Kelce volano alle Bahamas nella villa da 15mila dollari a notte con chef e maggiordomi - Vacanze alle Bahamas per Taylor Swift e Travis Kelce, fotografati dal settimanale Chi mentre si regalano qualche giorno di relax all’insegna del lusso. Riporta fanpage.it