Immersa tra il mare e il cielo, sulla sommità di Watch Hill, Rhode Island, s’innalza una villa che per molti è già leggenda. Conosciuta un tempo come Holiday House, oggi è la residenza estiva di Taylor Swift: non un semplice rifugio, ma un palcoscenico simbolico che intreccia musica, storia, mito e architettura. Un’immagine costruita, un’immagine vissuta. Taylor Swift non ha scelto questa casa per caso. La proprietà di Rhode Island è molto più di una villa affacciata sull’oceano: è il cuore di una vera e propria narrazione. La cantante ne ha fatto il fulcro del brano The Last Great American Dynasty, tratto dall’album Folklore (2020), una delle canzoni più narrative e cinematografiche della sua discografia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dentro la villa di Taylor Swift a Rhode Island, tra folklore, architettura e nozze da favola