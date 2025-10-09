Deloitte | board centrali per la crescita focus sulla strategia

Milano, 9 ott. (askanews) - In un mare incerto, i consigli di amministrazione delle aziende sono la bussola per affrontare la volatilità attraverso la supervisione del rischio e la pianificazione degli scenari futuri. "I board stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, cabine di regia della crescita con un approccio informato e proattivo", ha detto Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia nel corso della quarta edizione di The Board of the Future, l'appuntamento annuale di Deloitte dedicato alla corporate governance. "La governance efficace si costruisce su tanti elementi. Abbiamo dei board che sono sempre più qualificati, sempre più attenti a una composizione di qualità e che sono sempre più indirizzati verso temi strategici, interessati a temi di successione, di piani di incentivazione legati agli obiettivi di medio e lungo termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

