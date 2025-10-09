Deloitte | board centrali per la crescita focus sulla strategia
Milano, 9 ott. (askanews) - In un mare incerto, i consigli di amministrazione delle aziende sono la bussola per affrontare la volatilità attraverso la supervisione del rischio e la pianificazione degli scenari futuri. "I board stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, cabine di regia della crescita con un approccio informato e proattivo", ha detto Fabio Pompei, ceo di Deloitte Italia nel corso della quarta edizione di The Board of the Future, l'appuntamento annuale di Deloitte dedicato alla corporate governance. "La governance efficace si costruisce su tanti elementi. Abbiamo dei board che sono sempre più qualificati, sempre più attenti a una composizione di qualità e che sono sempre più indirizzati verso temi strategici, interessati a temi di successione, di piani di incentivazione legati agli obiettivi di medio e lungo termine. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: deloitte - board
La Popolare di Sondrio volta pagina: nuovo consiglio e nuovi revisori L’assemblea dei soci ha rinnovato il board dopo l’ingresso di Bper. Incarico a Deloitte #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #SondrioECintura #Sondrio #S.P.A.LaBanca #BperBan - facebook.com Vai su Facebook
Deloitte disegna il futuro del board in Italia - In un contesto globale segnato da volatilità e incertezza, i consigli di amministrazione assumono un ruolo sempre più centrale nella gestione dei rischi e nella pianificazione strategica delle imprese ... Riporta ansa.it
Deloitte Legal rafforza la governance per affrontare la nuova fase di crescita: Carlo Gagliardi diventa Presidente e Senior Partner mentre Francesco Paolo Bello diventa ... - Continuare a crescere e affrontare le nuove sfide del mercato: con questi obiettivi Deloitte Legal rafforza la governance con due nuove nomine. Segnala iltempo.it