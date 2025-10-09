Delitto Garlasco Pg Milano a ex pm Venditti | Ipotesi Sempio priva di ogni razionalità
La Procura generale di Milano scrisse all’ ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, esattamente due mesi prima che lo stesso decidesse di chiedere l ‘archiviazione per Andrea Sempio nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, sottolineando come l’ amico di Marco Poggi “ non risulta aver svolto alcun ruolo né risulta avere mai avuto alcuna collocazione nella vita di Chiara Poggi” e che “non esiste alcun contatto diretto tra i due soggetti in base ai dati telefonici e in base ai dati informatici” nei “sei mesi precedenti all’omicidio, né in epoca anteriore”. È quanto emerge da un ‘Appunto per Mario Venditti’, di cui LaPresse ha preso visione, che la sostituta procuratrice generale di Milano, Laura Barbaini, invia il 17 gennaio 2017 con l’intestazione della Procura generale presso la Corte d’appello di Milano all’ex magistrato pavese, oggi indagato dalla Procura di Brescia per una presunta corruzione da parte della famiglia Sempio per far archiviare quel fascicolo, nato da un esposto della madre di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
