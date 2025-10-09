Delitto Garlasco perquisito l’ufficio del pm di Milano Pietro Paolo Mazza
La Procura di Brescia ha disposto la perquisizione del pm di Milano, Pietro Paolo Mazza, ex magistrato a Pavia mentre la Procura era guidata da Mario Venditti, indagato per corruzione anche con riferimento alla archiviazione del 2017 del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, Andrea Sempio. La guardia di finanza di Brescia sta acquisendo documentazione nell’ufficio di Mazza su delega della pm Claudia Moregola, presente durante l’attività investigativa, e del Procuratore di Brescia, Francesco Prete. Martedì l’udienza del Riesame per l’ex pm Venditti. È stata fissata per martedì 14 ottobre l’udienza davanti al Tribunale del riesame di Brescia per l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con cui l’ex magistrato 72enne chiede di annullare il decreto di perquisizione disposto dalla pm Claudia Moregola e dal Procuratore di Brescia, Francesco Prete, ed eseguito da guardia di finanza e carabinieri il 26 settembre nel filone sul delitto di Garlasco per una presunta corruzione da parte dei familiari di Andrea Sempio, che non sono indagati, in cambio della richiesta di archiviazione dall’accusa di omicidio di Chiara Poggi formulata nel 2017. 🔗 Leggi su Lapresse.it
