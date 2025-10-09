Delitto di Garlasco uffici del pm di Milano Paolo Mazza perquisiti nell' indagine su Mario Venditti

Garlasco, indagini su Mario Venditti: scatta la perquisizione negli uffici e nella casa dell'ex magistrato a Pavia, Paolo Mazza.

delitto di garlasco uffici del pm di milano paolo mazza perquisiti nell indagine su mario venditti

delitto garlasco uffici pmDelitto di Garlasco, scatta una nuova perquisizione: ecco cosa cercano - Perquisita la casa del pm Pietro Paolo Mazza: si indaga su presunti legami con Venditti sull'archiviazione di Andrea Sempio a Garlasco. Lo riporta newsmondo.it

delitto garlasco uffici pmCaso Garlasco e indagine su Venditti, perquisizione nell'ufficio del pm Mazza - Procura di Brescia indaga sulle spese dell'ex procuratore, accusato di corruzione nel caso Garlasco ... Da rainews.it

