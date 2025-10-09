Delitto di Garlasco il Tg1 rivela il contenuto del pizzino scritto dal padre di Sempio | Sembra proprio mio figlio Andrea
Un foglietto a quadretti, scritte a penna blu, e una frase che pesa come un’accusa: “ Venditti GIP archivia x 2030 euro”. È questo il passaggio chiave del “ pizzino ” mostrato in esclusiva dal Tg1, e ora al centro di un nuovo fascicolo per corruzione in atti giudiziari aperto dalla Procura di Brescia. L’appunto, sequestrato lo scorso maggio nell’abitazione della famiglia Sempio a Garlasco, è stato redatto — secondo le indagini — nel febbraio 2017 da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, l’amico di Marco Poggi, attualmente indagato per omicidio in concorso nel nuovo filone d’inchiesta sull’assassinio di Chiara Poggi (avvenuto nell’agosto 2007). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
