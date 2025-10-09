Delitto di Garlasco il Tg1 rivela il contenuto del pizzino scritto dal padre di Sempio | Sembra proprio mio figlio Andrea

Ilfattoquotidiano.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un foglietto a quadretti, scritte a penna blu, e una frase che pesa come un’accusa: “ Venditti GIP archivia x 2030 euro”. È questo il passaggio chiave del “ pizzino ” mostrato in esclusiva dal Tg1, e ora al centro di un nuovo fascicolo per corruzione in atti giudiziari aperto dalla Procura di Brescia. L’appunto, sequestrato lo scorso maggio nell’abitazione della famiglia Sempio a Garlasco, è stato redatto — secondo le indagini — nel febbraio 2017 da Giuseppe Sempio, padre di Andrea, l’amico di Marco Poggi, attualmente indagato per omicidio in concorso nel nuovo filone d’inchiesta sull’assassinio di Chiara Poggi (avvenuto nell’agosto 2007). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

delitto di garlasco il tg1 rivela il contenuto del pizzino scritto dal padre di sempio sembra proprio mio figlio andrea

© Ilfattoquotidiano.it - Delitto di Garlasco, il Tg1 rivela il contenuto del “pizzino” scritto dal padre di Sempio: “Sembra proprio mio figlio Andrea”

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, caccia a Ignoto 3. Ora l’indagine si allarga: lente sugli amici di Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, terza udienza dell’incidente probatorio. Nuove scintille tra i legali?

delitto garlasco tg1 rivelaPerché credo che la nuova indagine sul delitto di Garlasco possa portare ad esiti molto differenti - La nuova indagine sul delitto di Garlasco, con l'ex procuratore Venditti indagato per corruzione e nuovi elementi su Andrea Sempio, potrebbe cambiare gli esiti del caso ... ilfattoquotidiano.it scrive

delitto garlasco tg1 rivela"Soldi dai familiari di Sempio per chiudere l'indagine". Perquisiti investigatori e inquirenti di Garlasco - ll Tg1 rivela che "sarebbe di corruzione in atti giudiziari l’ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Tg1 Rivela