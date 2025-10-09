Delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna Corrado Peraboni eletto vice presidente

Riminitoday.it | 9 ott 2025

L’assemblea della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna, che si è tenuta mercoledì (8 ottobre) nella sede riminese dell’associazione, ha eletto Corrado Peraboni (Ieg - Italian Exhibition Group) vicepresidente suppletivo di delegazione.Peraboni viene eletto in seguito alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: delegazione - territoriale

