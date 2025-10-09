Delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna Corrado Peraboni eletto vice presidente

L'assemblea della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna, che si è tenuta mercoledì (8 ottobre) nella sede riminese dell'associazione, ha eletto Corrado Peraboni (Ieg - Italian Exhibition Group) vicepresidente suppletivo di delegazione.Peraboni viene eletto in seguito alla.

In questa notizia si parla di: delegazione - territoriale

Aureli e Badioli eletti consiglieri della delegazione territoriale - In occasione dell’assemblea della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna, che si è tenuta nella sede riminese dell’associazione, Enrico Aureli e Simone Badioli sono stati eletti ... Riporta ilrestodelcarlino.it