Decine di multe per le moto parcheggiate sui marciapiedi | protesta con fumogeni degli studenti di Setificio
Como, 9 ottobre 2025 – Vanno a scuola in moto e finiscono nel mirino dei vigili che continuano a multarli. Stanchi di essere sanzionati gli studenti del Setificio di Como questa mattina, giovedì 9 ottobre, hanno inscenato una protesta con tanto di fumogeni ed ingresso in classe un'ora dopo. La polizia locale era intervenuta nuovamente in via Castelnuovo, nei pressi della scuola, sanzionando decine di scooter parcheggiati lungo i marciapiedi. Era già accaduto diverse volte e le moto che prima venivano lasciate un po' alla rinfusa negli ultimi giorni erano state parcheggiate in modo più ordinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Como, la protesta degli studenti fuori dal Setificio. Raffica di multe in pochi giorni. Gli alunni: "Più parcheggi, la moto non è un crimine"
Setificio, ancora multe alle moto. «Ma dove dobbiamo metterle?» - Il presidente del consiglio d'istituto: «Oggi alcuni studenti salteranno la prima ora per protesta»