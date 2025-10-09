De Zerbi | Faccio fatica a godermi qualsiasi cosa non sono mai contento

Il Corriere della Sera ha intervistato Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, in cui ha raccontato i suoi inizi col mondo del calcio «È la prima volta che ne parlo: c’è un momento preciso della mia vita dove inizio a fare calcio per sistemare la mia famiglia. Passo dall’oratorio al Lumezzane e poi al Milan, fra il 1992 e il 1994, in coincidenza con la crisi economica in casa: siamo costretti a vendere la fabbrica di tappetini e passiamo anni molto difficili. A quel punto non scherzavo più. Uscito dalla Primavera, il giorno dopo la firma del primo quinquennale col Milan, ero in filiale a firmare il mutuo per comprare la casa ai miei genitori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

