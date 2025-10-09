De Zerbi avverte | Luis Henrique ha qualità | ecco cosa deve fare Gasperini pagò questo all’Inter

Roberto De Zerbi, tecnico esperto e attuale allenatore di rilievo attualmente in Francia, al Marsiglia, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, soffermandosi su diversi temi, tra cui il rendimento dei club di vertice e in particolare il momento di Gasperini e il futuro di Luis Henrique, che De Zerbi ha avuto modo di allenare proprio nel suo attuale club la scorsa stagione. LUIS HENRIQUE – «Se riuscirà a sfondare all'Inter? La competizione è alta, ma lui ha caratteristiche diverse.

© Internews24.com - De Zerbi avverte: «Luis Henrique ha qualità: ecco cosa deve fare. Gasperini pagò questo all’Inter»

